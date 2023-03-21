شكرا لقرائتكم خبر «SRC» توقع اتفاقية مع مصرف الراجحي بـ5 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5 مليارات ريال، مع مصرف الراجحي، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله الراجحي.وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف وليد المقبل، امتدادا لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري؛ وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمو والاستقرار المالي في سوق التمويل العقاري، وتعد هذه أكبر اتفاقية من نوعها في القطاع البنكي السعودي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لــ SRC أن الاتفاقية مع مصرف الراجحي تعد علامة فارقة ضمن نهجنا الاستراتيجي لدعم سوق الإسكان المزدهر في المملكة من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين، كما تأتي من ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلية بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن التوقيع يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري.