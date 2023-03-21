«SRC» توقع اتفاقية مع مصرف الراجحي بـ5 مليارات

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وأوضح الرئيس التنفيذي لــ SRC أن الاتفاقية مع مصرف الراجحي تعد علامة فارقة ضمن نهجنا الاستراتيجي لدعم سوق الإسكان المزدهر في المملكة من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين، كما تأتي من ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلية بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن التوقيع يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري.
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