شكرا لقرائتكم خبر أرامكو و«دي إتش إل» تؤسسان مركزا عالميا للخدمات اللوجستية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية، وشركة الخدمات اللوجستية العالمية «دي إتش إل»، أمس، اتفاقية لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية بالمملكة، للإسهام في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة، إذ يلبّي المركز الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات.

ويهدف المشروع المشترك الذي يُتوقع تشغيله بحلول 2025، إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة، للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات. ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئيا على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلا، لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، «المشروع سيركز في المرحلة الأولى على المملكة، مع التطلع في مرحلة لاحقة إلى أن تمتد أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف أن المشروع الجديد يستند إلى نقاط القوة لدى أرامكو السعودية، التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن، لتلبية المشاريع والأعمال التشغيلية، كما يستند إلى نقاط القوة لدى شركة «دي إتش إل» التي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة وعريقة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء.

وأفاد بأن المشروع سيكون مركزا متكاملا عالمي المستوى، مزودا بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بحيث يتيح لأرامكو والشركات الأخرى شراء المعدات الصناعية وقطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية.