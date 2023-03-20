شكرا لقرائتكم خبر عمومية غرفة مكة تصادق على ميزانية 2022 وتعتمد موازنة 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادقت الجمعية العامة لغرفة مكة المكرمة على ميزانية 2022، واعتمدت الموازنة التقديرية لـ2023، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح كامل، وأعضاء المجلس، والأمين العام المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، والمحاسب القانوني، وعدد من المنتسبين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الغرفة استطاعت خلال عمرها المديد، المضي قدما في تنفيذ برامجها بجهود وأفكار ومبادرات أبنائها، فعملت مجالس الإدارات المتلاحقة بكل همة وجهد في تنمية الإيرادات وتطوير الأعمال، وتحقيق حزم من الإنجازات والبرامج التي ستعمل على تحقيق نقلة نوعية بجهود مجلسنا في هذه الدورة.

وأشار إلى أن المملكة تشهد نهضة تنموية كبرى، ألقت بظلالها على كل مفاصل الاقتصاد، لينتقل التأثير على مجتمعنا الحيوي، وقد استطاعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، السير بسلاسة في وقت يشهد فيه العالم كثيرا من المعضلات ومعوقات التنمية، مما جعل المملكة تتصدر قوائم التنمية والسلام والأمان.

وخلال تقديمه قراءة لموجهات الموازنة العامة، أوضح أمين عام الغرفة، أن الأمانة العامة اعتمدت تسريع تسيير الأعمال لخدمة المنتسبين والمستفيدين من خدمات الغرفة، وأطلقت كثيرا من المبادرات، وفعلت أعمال كل المراكز التابعة لها لتحقيق أهدافها وخدمة للمجتمع.

وأكد أن تقرير الأداء السنوي لـ2022، لخص الحراك الشامل الذي شهدته الغرفة خلال العام الماضي، مقسما على المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، المتمثلة في التميز المؤسسي، والاستدامة المالية، والمجتمع الحيوي، ومحور مكانة مكة المكرمة كملتقى اقتصادي.

وأشار معتوق إلى أن الغرفة حققت كثيرا من المنجزات، منها إطلاق عدد من البوابات الإلكترونية المتخصصة، والمتفرعة من البوابة الداخلية الموحدة التي تختص بالعمل الداخلي للغرفة، والبوابة الخارجية الموحدة التي تغطي خدمات غرفة مكة المكرمة الخارجية، وتيسر آلية طلب الخدمات، فضلا عن تدشين تشغيل مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، الذي يعد أكبر مركز للمعارض والفعاليات في العاصمة المقدسة، واستضاف خلال العام الماضي 15 فعالية، بواقع 130 ألف زائر.