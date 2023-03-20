تحفيز القطاع الخاص على التدريب بـ5 مبادرات نوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحفيز القطاع الخاص على التدريب، أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي 5 مبادرات نوعية للمهارات والتدريب للكوادر الوطنية، كما أعلن عن الحملة الوطنية للتدريب «وعد»، حيث وصلت وعود الالتزام بالتدريب إلى 1,155,000 فرصة تدريبية حتى نهاية عام 2025، من خلال 14 شركة وطنية.

ونوه الراجحي خلال الحفل الذي أقيم أمس بالرياض بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - وتمكينهما منظومةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.

وقال «إن مبادرات المهارات والتدريب تتضمن (مبادرة البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص) على تدريب موظفيه، وكذلك الطلبة والخريجين، وتستهدف مليون فرصة تدريبية بنهاية عام 2025 كما هو مقرر مسبقا، ومع بداية انطلاقة الحملة الوطنية للتدريب وصلنا إلى (1.155.000) فرصة تدريب في القطاع الخاص، ونتطلع -بإذن الله- لمضاعفة الرقم مع نهاية عام 2025، إلى جانب (مبادرة إنشاء المجالس القطاعية للمهارات بالشراكة مع القطاع الخاص)، وتستهدف 12 مجلسا قطاعيا، كذلك (مبادرة بناء المعايير المهنية الوطنية) لأكثر من 300 مهنة، إضافة إلى (مبادرة مسرعة المهارات لتنمية المهارات عالية المستوى) للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتستهدف 162 ألف موظف في القطاع الخاص، وأخيرا (مبادرة قسائم التدريب لتنمية المهارات منخفضة ومتوسطة المستوى) للكوادر الوطنية، وتستهدف رفع مهارات أكثر من 160 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص».

وأشار إلى إطلاق الحملة الوطنية للتدريب «وعد»؛ لتحفيز القطاع الخاص على التدريب، وفق 7 معايير للانضمام إلى الحملة، أهمها تدريب أكثر من 12% من موظفي القطاع الخاص السعوديين سنويا.

واستعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين تفاصيل المبادرات، وأثرها في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، مشيدا بجهود ودعم الشركاء في القطاع الخاص في تقديم البرامج التدريبية لتعزيز التنافسية.

وتناول وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني جهود الشركاء في الحملة الوطنية للتدريب «وعد»، ورابط التسجيل في الحملة، داعيا بقية الشركاء للانضمام إلى الحملة.

عقب ذلك تسلم المهندس الراجحي اتفاقيات الالتزام بالتدريب من الشركات؛ لبداية مرحلة جديدة من تطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن.

حضر الحفل رئيس مجلس إدارة السوق المالية محمد القويز والمدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، وعدد من المسؤولين.

5 مبادرات تدريب نوعية:

