شكرا لقرائتكم خبر وزير التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي اجتمع بوزير التجارة التركي محمد موش، خلال زيارته المملكة.

وافتتح الدكتور القصبي، أول معرض تجاري للصادرات التركية «ترك إكسبو 2023» المقام بمدينة الرياض خلال المدة من 19 - 21 مارس الجاري، حيث يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات والخدمات المقدمة من الشركات التركية، ويمنح المعرض فرصة اللقاء بالعديد من المصدرين والمستوردين في قطاع الإنشاءات، بمشاركة 150 شركة تركية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية تركيا خلال عام 2022م بلغ نحو 21.9 مليار ريال.