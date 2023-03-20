وزير التجارة

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وافتتح الدكتور القصبي، أول معرض تجاري للصادرات التركية «ترك إكسبو 2023» المقام بمدينة الرياض خلال المدة من 19 - 21 مارس الجاري، حيث يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات والخدمات المقدمة من الشركات التركية، ويمنح المعرض فرصة اللقاء بالعديد من المصدرين والمستوردين في قطاع الإنشاءات، بمشاركة 150 شركة تركية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية تركيا خلال عام 2022م بلغ نحو 21.9 مليار ريال.
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