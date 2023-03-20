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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية طرحتها أمانة منطقة نجران في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وتتضمن الفرص المطروحة «إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة 7 استراحات، و6 محال تجارية، و3 مستودعات، وقصر أفراح، ومحطة محروقات، وتشغيل وصيانة ملعبين رياضيين».

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».