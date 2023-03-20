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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بتعيينهم في مجلس إدارة غرفة جدة وهم: محمد يوسف محمد ناغي، سامر إبراهيم يوسف كردي، رائد إبراهيم سليمان المديهيم، أسامة زكريا محمد جمجوم، ياسر محمد صالح باحارث، آمنة طارق إبراهيم زاهد، لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر، وذلك في الدورة 23 لمجلس إدارة الغرفة، 1444_1448. وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بإجمالي أربعة عشر عضوا (سبعة أعضاء معينين وسبعة فائزين). واعتمد قرار وزير التجارة تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة من الأعضاء المعينين إضافة إلى الأعضاء الفائزين بالعضوية عن طريق الانتخابات وهم: سعد مسحل نمر العتيبي، فهد عبدالعزيز عبدالدايم القثامي، ماجد مهل وصل البقمي، ماجد سالم هندي الحربي، ماجد محمد عاقل الحربي، عماد محمد فهد العبود، عبدالله ردة معيض الحارثي.

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