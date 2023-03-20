شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة طاقة عربية بقيمة 26.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة طاقة عربية بحجم تداول 53 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الفراعنة للسجاد والموكيت والألياف الصناعية-السدرة بحجم تداول 9 آلاف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 56.8 مليون جنيه بقيمة 40.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 32 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 30.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.05%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 104.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.9 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 17556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 6149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 2689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3330 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.