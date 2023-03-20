شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو نصر النوبة بمحافظة أسوان يتسلمون وحداتهم الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة فنية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسليم عدد من المستفيدين من شباب أعمال مركز نصر النوبة وحداتهم الصناعية بمجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان.

ويأتي ذلك في أعقاب قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية أمس بتسليم خطابات تخصيص 40 وحدة صناعية مجهزة إلى 31 مستثمر .

هذا وقد قامت اللجنة بتوقيع العقود وإنهاء الإجراءات لحاجزى الوحدات، وقام المستثمرون بمعاينة واستلام مفاتيح الوحدات الخاصة بهم، جاهزة لتركيب الماكينات والتشغيل الفورى وبدء الإنتاج.