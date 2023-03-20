شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات العاملة بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأسبوع الماضى افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة به:





ج. يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وذلك فى إطار تدعيم خطة الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية.

س. ما أهم تفاصيل أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟





س. ما أهم مميزات أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟

ج. حيث يتميز المركز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة فى عملية التحويل فى سيارة واحدة متنقلة.





ما أهمية أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟

ج. أهمية المركز كركيزة تأتى فى إطار الحلول المبتكرة التى تدعم خطة الوزارة فى دعم المبادرة الرئاسية والمشروع القومى للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والذى يشهد طفرة كبيرة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز.





س. هل سيتم العمل على زيادة هذه المراكز ؟

ج. سيتم العمل على زيادة هذه المراكز مما يدعم التوسع فى النشاط ويسهم فى انتشار تلك الخدمة للمواطنين والمؤسسات والشركات.





س. ماذا عن خطة زيادة معدلات تحويل السيارات للغاز ومراكز التحويل ؟

ج. يتم العمل حالياً على استهداف زيادة معدلات التحويل إلى 100 ألف سيارة سنوياً فى ظل ارتفاع المعدل الحالى للتوصيل إلى حوالى 6700 سيارة شهرياً، حيث الزيادة التى تتم عاماً بعد الآخر فى أعداد السيارات المحولة ، يواكبها زيادة فى أعداد المراكز الخاصة بعمليات التحويل والصيانة والتى بلغت حوالى 130 مركز تحويل حتى نهاية عام 2022 ،وكذلك يواكبها زيادة مضاعفة فى أعداد المحطات حيث وصل عدد المحطات التى تقدم خدمات التموين بالغاز الطبيعى إلى 800 محطة حالياً ، وجارى تشغيل باقى الألف محطة تباعاً .





س. ماهى آليه عمل المركز المتنقل لتحويل السيارات للغاز ؟

ج. يتضمن عمل المركز المتنقل، التابع للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غاز تك)، الذى يمكنه تحويل حوالى 20 سيارة فى اليوم، ومجهز بكافة المعدات اللازمة ويعمل على تشغيله فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة ويمكنه تقديم خدمة تحويل السيارات الشركات والمؤسسات فى أماكنها، كما يمكنه التحرك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.