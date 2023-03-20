شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: تدرس إضافة خط إنتاج بسعة 100 ألف طن سنويًا وإنشاء مصنع للرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر للألومنيوم، إن الشركة تدرس كافة الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم، والذي يتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج القائمة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة كفاءة الإنتاج ورفع جودة المنتجات، كما تسعى إلى زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة، وذلك بإضافة خط إنتاج جديدة بسعة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا، وإنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم.

جاء ذلك في بيان للبورصة المصرية، ردًا على ما نشر بشأن دراسة شركة الإمارات للألومنيوم تمويل تطوير مصر للألومنيوم مقابل حصة.

تستهدف شركة مصر للألومنيوم -إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- تحقيق مبيعات إجمالية 26.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023/2024، مقسمة بين 16.5 مليار جنيه (550.7 مليون دولار) صادرات للخارج بنسبة 62.11% من إجمالي المبيعات، و10.1 مليار جنيه مبيعات محلية، وفقًا للموازنة التقديرية المعتمدة خلال العام المالي المقبل.

كما تستهدف الشركة، تحقيق مجمل ربح بلغ 4.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023/2024 مقابل 4.2 مليار جنيه متوقع تنفيذها خلال العام المالي الحالي 2022/2023، و1.8 مليار جنيه وفقًا للخطة المعتمدة للعام الحالي، وبلغ صافي الربح مستهدف بعد الضريبة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنةً مع 3.45 مليار جنيه متوقعة هذا العام.

واعتمد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، مقترح الموازنة التخطيطية لعام 2023/2024، بإنفاق استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل موزعة بين 408 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خلايا الإنتاج لعمل عمرات جسيمة لعدد 120 خلية، وتطوير المسابك (ونش حملة 25 طن) بقيمة 495.1 مليون جنيه، وتطوير الموحدات (إحلال وتجديد المفاتيح الزيتية بمحطة موحدات رقم 1) بقيمة 50.6 مليون جنيه، كما تضمنت الخطة تطوير الورش، وخدمات المساعدة بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهما، وتطوير المرافق بقيمة 11.25 مليون جنيه.