شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 20-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الأثنين 20-3-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها موافقة الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي – مصر CIB على قرار تعيين هشام عز العرب كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى أخبار اقتصادية أخرى جاءت وفقا لما يلي:

رسمياً هشام عز العرب رئيساً لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى

وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي – مصر CIB اليوم على قرار تعيين هشام عز العرب كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك.

وزير قطاع الأعمال العام يلتقى أعضاء اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهور الماضية شهدت مراجعة لعروض الاستثمار والشراكة التي كانت مقدمة من قطاع خاص محلي وأجنبي في الفترة السابقة، وكانت تواجهها بعض العقبات، ونجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات في التصدي للعديد من المعوقات.

وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" ساهم فى تحسين جودة الحياة لـ8 ملايين سيدة

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة حرمه، و رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين.

تعرف علي مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات فى رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك.

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية بشركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.65% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 71.51 دولار لبرنت و65.35 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين71.51دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 65.35 دولار، حيث تراجعت الأسعار اليوم.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 مارس 2023 تسجل 2085 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مع استمرار صعود السعر العالمي للذهب لمستويات قياسية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2085 جنيها للجرام، مع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

غرفة الملابس: مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الملابس

كشف محمد قاسم ممثل غرفة الملابس في اتحاد الصناعات، ارتفاع عضويات غرفة صناعة الملابس لـ8500 عضو خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن القطاع مسؤول عن توفير فرص عمل كثيرة للمناطق المختلفة من الجمهورية خاصة للسيدات.

البنك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان من الـ9:30 حتى الـ1:30 ظهرًا

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.