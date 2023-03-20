شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة توقع بروتوكولا لإطلاق المرحلة الأولى للتوظيف الآمن للمصريين بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع منظمة هيومان رستارت الألمانية بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق المرحلة الأولى للتوظيف الآمن للمصريين بألمانيا.

وقع عن الجانب المصري أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، وعن الألماني يوسف العنزان الرئيس التنفيذي لمنظمة هيومان رستارت الألمانية، جاء ذلك اليوم الإثنين خلال المؤتمر الدولي الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع منظمة هيومان رستارت الألمانية بمقر الغرفة الرئيسي.

وقال المهندس إبراهيم العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد الوسيمي إن هذا التعاون الجديد وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم العلاقات المصرية الخارجية، والسعي لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري بالسوق الخارجي، مشيدًا بهذا التعاون لتوفير فرص عمل، وإن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة والالتزام بالإطار القانوني للدول التي يعملون بها وقدرتها الكبيرة على التكيف، مُوجهًا الشكر للحكومة الألمانية على تجديد اتفاقيات التعاون لتسهيل توظيف العمالة بألمانيا.

وأكّد "العربي" أنه عقب توقيع هذا البروتوكول ستنطلق ورش العمل واللقاءات الثنائية بين الجانب المصري عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج ومسئولي منظمة هيومان رستارت؛ لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون وتأهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في ألمانيا وفقًا للقطاعات المختلفة المطلوبة.

ووجّه منير المصري رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة الشكر للمهندس إبراهيم العربي على تبنيه هذا المؤتمر والمشروع كاملًا، ومتابعته والتوجيه بكافة التسهيلات من أجل نجاحه وتوقيع البروتوكول لبدء المرحلة الأولى للتوظيف الآمن للمصريين بألمانيا.

ونوّه "المصري" إلى أن هذا المشروع الهام يخدم الجانبين المصري والألماني، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا كبيرة لتنفيذ بنود هذا البروتوكول، وهو ما يلقى مسئولية كبيرة على عاتق الشُعبة أمام المهندس إبراهيم العربي الذي يولي تنفيذ هذا البروتوكول اهتمامًا خاصًا لدعم الشباب المصري وتوفير مزيد من فرص العمل له.

وأكّد الجانب الألماني على أهمية هذا البروتوكول لدعم العلاقات الثنائية في الفترة القادمة في ظل احتياج السوق الألماني عمالة مصرية .

وقال الدكتور يوسف اليوسف الرئيس التنفيذي لمنظمة هيومان رستارت الألمانية إننا نقوم بإبرام مثل هذه البروتوكولات من أجل استقدام عمالة من مختلف دول العالم إلى ألمانيا في المجالات التي بها عجز، والتي تحد من الهجرة غير الشرعية، فألمانيا دولة داعمة لاستقطاب العمالة من الخارج وتقدم لهم تسهيلات عديدة، وكل هذا لدمجهم في المجتمع الألماني، وتشجيع الهجرة الشرعية والحد من الهجرة غير الشرعية، مُستعرضًا جهود منظمة هيومان رستارت الألمانية لجذب مزيد من العمالة للسوق الألماني.