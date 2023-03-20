شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً هشام عز العرب رئيساً لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي – مصر CIB اليوم على قرار تعيين هشام عز العرب كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك.

قرار الجمعية العمومية كان متوقعا صدوره، نظرا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها عز العرب داخل أروقة البنك.

وكان قد أعلن البنك التجاري الدولي، في نوفمبر الماضي عن عودة هشام عزب العرب، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي المصري.