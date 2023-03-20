شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، تلقيها طلب قيد أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد.

وبحسب البورصة، يبلغ إجمالي رأس المال المصدر لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية المراد قيده 12 مليون جنيه بحجم 12 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.

وسبق أن أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيد 3 شركات قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية، وجاري دراسة ملفات 4 شركات أخرى من قبل البورصة المصرية، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة المصرية بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 شهور من تاريخ القيد بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

وتعد شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، ثاني شركة تتقدم بطلب لقيد أسهم رأس المال المصدر للشركة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.