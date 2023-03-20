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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر
مصطفى محمود محمد حسن - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة التعاون للبترول.
أيمن محمود عبد الفتاح غيطاس - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة القاهرة لتكرير ر البترول .
هانى محمد مراد عبد الفتاح - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت".
وليد نبيل خميس محمد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الحديثة للحفر.
أسامه حسيني علي متولي - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس".
أحمد فاروق أحمد حيدر - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركةالعالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).
عبد السلام محمد عبد اللطيف قنديل - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول.
مصطفى أحمد عبد العال علام - مديراً عاما للشئون المالية وعضوا
بمجلس الإدارة بشركةالبتروكيماويات المصرية.
مجدي زينهم سيد مصطفى - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس
الإدارة بشركة بترول خليج السويس " جابكو ".
وسام عادل عبد القادر عبد الرحمن - مديراً عاما للشئون المالية والاقتصادية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو).
محمد حسن عباس حسن محمود - مديراً عاما للشئون المالية وعضواً
بمجلس الإدارة بشركة الوسطاني للبترول.
ياسر فتح الله محمد محمد توفيق - مديرا عاما للشئون المالية وعضوا ا عاما للشئون بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام.
احمد محمد عبد الحافظ محجوب - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول جنوب أبو زنيمة (بتروزنيمه).
ضياء الدين على عبد الكريم محمد - مديراً عاماً للحسابات العامة بالشنون المالية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "انويك".
محمد صفوت أحمد الهوارى - مديراً عاماً للحسابات العامة والتكاليف والتحليل المالي بالشئون المالية بشركة فرح للبترول " بتروفرح ".
محمد على أحمد محمد - مديراً عاماً مساعداً للشئون المالية ضمن نطاق اشراف مدير عام المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالسويس.