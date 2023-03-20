شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.65% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 17556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 6149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 2689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة.