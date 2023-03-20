شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 71.51 دولار لبرنت و65.35 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين71.51دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 65.35 دولار، حيث تراجعت الأسعار اليوم.

وبحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، الرؤية المستقبلية لأسواق النفط.

وذكر رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" مساء الأحد، أن الطرفين ناقشا وضع السوق النفطية العالمية واستقرارها، والرؤية المستقبلية لها، والتأكيد على الدور الذي تسهم به منظمة "أوبك" في استقرار الأسواق العالمية لدعم استقرار سوق النفط بشكل مستدام.

كما استعرض الجانبان أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط، وسبل العمل على استقرارها.

وكان الأمين العام لمنظمة "أوبك" ناقش في وقت سابق اليوم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأعلنت شركة النفط الكويتية حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

ونوه العامر بأن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.