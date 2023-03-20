شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: الإعلان عن استراتيجة صناعة الأدوية قبل نهاية العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تركز على 6 عناصر مهمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر على رأسها الاستثمار فى الطاقة الخضراء، سواء الشمس أو الرياح وتصنيع الهيدروجين، لا سيما بعد استضافة مصر لقمة المناخ cop 27، مشيرا إلي اهتمام شركات كثيرة بالاستثمار في هذا المجال، وهناك بالفعل 9 اتفاقيات تم توقيعها.

وجاء ذلك خلال كلمته في لقاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، بمشاركة أعضاء عرفة التجارة الأمريكية في اليونان، بحضور سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي للغرفة، وأحمد أبو علي رئيس اللجنة القانونية .

وأضاف هيبة إن العنصر الثاني هو الصناعة خاصة صناعة السيارات، ولا سيما بشراكة القطاع الخاص ومحال تكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية حيث سيتم قبل نهاية العام المالى الإعلان عن استراتيجية لصناعة الأدوية، علاوة علي الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني والتوسع في المحاصيل لتوفير الغذاء خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من الخارج .

وأشار حسام هيبة إلى أن المجال متاح للاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم واللوجستيات، ونسعى بالفعل لجذب الاستثمارات لتلك القطاعات والتغلب علي التحديات مثل الروتين، كاشفا أنه لم يحصل علي إجازة أسبوعية منذ 90 يوما، ويواصل العمل من 8 صباحا حتى 11 أو 12 ليلا بصورة يومية، لتحقيق ما يمكن لتشجيع الاستثمار وجذبه.