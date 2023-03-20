شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجارب تشغيل محطتى مياه منشأة القناطر وأوسيم ومحطة معالجة مسجد موسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجزار: المحطات الـ3 نفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 940 مليون جنيه وتخدم 670 ألف نسمة
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تجارب تشغيل محطة مياه أوسيم، ويجرى التنسيق بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، للبدء فى تعقيم الخزان الأرضى، ومخاطبة وزارة الصحة للبدء فى أخذ العينات، لاختبارها، حتى يتم تشغيل المحطة، والتى تخدم 360 ألف نسمة، بمدينة أوسيم، وقري (القيراطين – صيدا – السبيل والحسانين – برطس – سيل – صقيل – الأبعدية – الجلاتمة والمناشي – ذات الكوم – برقاش – المنصورية).
وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تجارب تشغيل محطة معالجة مسجد موسي، وهى إحدى محطات معالجة الصرف الصحى، المُنفذة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، والمحطة حالياً جاهزة لاستقبال مياه الصرف الصحى من قرى (مسجد موسى – صول – بنى صالح)، والعزب والنجوع التابعة لها، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بتلك القرى، والتى يقطنها 70 ألف نسمة، سيتمتعون بخدمة الصرف الصحى بعد تشغيل المحطة.