شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: ندعم صناعة البتروكيماويات لتعظيم منتجاتها وعوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مشروعات صناعة البتروكيماويات وأن استراتيجية الوزارة تولى هذه المشروعات كل الدعم لتعظيم منتجاتها وعوائدها وقدراتها فى ظل ما تقدمه من منتجات متميزة تلبى احتياجات السوق المحلية وتدعم جهود التنمية فى مصر كما توجه بالشكر لادارة الشركة والعاملين بها على الأداء المتميز الذى حققته الشركة خلال عام 2022.

وجاء ذلك خلال حضوره لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ( إيثيدكو) عبر الفيديو كونفرانس لإعتماد نتائج أعمال الشركة عن عام 2022.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد عبد المنعم صالح رئيس شركة إيثيدكو أهم نتائج الأعمال عن عام 2022 موضحا أنها قدمت أداء متميزا بكل المقايس سواء علي صعيد الانتاج أو المبيعات بالرغم من ظروف الاقتصاد العالمي التى فرضتها الازمة الروسية الاوكرانية وما ترتب عليها من انخفاض الطلب على منتجات البولى ايثيلين وانخفاض اسعاره العالمية والمنافسة الشرسة التى تواجهها منتجات الشركة مع المنتجات العالمية.

ووجه المهندس محمد عبد المنعم صالح الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الكامل للشركة لتحقيق افضل المعدلات عاما بعد عام.

وحققت شركة ايثيدكو خلال عام 2022 خطتها الانتاجية بنجاح حيث بلغ انتاج الشركة من الايثيلين 324 الف طن بنسبة 109% من الخطة الانتاجية وبزيادة 50 الف طن عن العام الماضى كما بلغ انتاج البولى ايثيلين 331 الف طن بنسبة 108% من الخطة الانتاجية وبزيادة 50 الف طن عن العام الماضى .

كما اوضح ان الشركة حققت الزيادة عن الخطة الإنتاجية بفضل التحسين المستمر للعملية الإنتاجية ووضع برامج صيانة فعالة ادت لتعظيم الاستفادة من المواد الخام وتقليل الفاقد في الإنتاج وتقليل توقفات المصانع.

وعلى صعيد المبيعات وصل حجم مبيعات الشركة من منتجات البولى ايثيلين خلال عام 2022 الى 336 الف طن كما بلغ اجمالى قيمة المبيعات 520 مليون دولار وان الشركة قامت بمضاعفة حجم المبيعات في السوق المحلى لتلبية احتياجاته من البولى ايثيلين وتقليل الاعتماد على استيراده.

كما حققت الشركة خلال عام 2022 صافى أرباح مقدارة 86.5 مليون دولار بزيادة عن العام الماضى تقدر بحوالى 16.7 مليون دولار اى ما يعادل 24% من صافى ارباح عن العام الماضى وهو اعلى صافى أرباح حققته الشركة منذ تشغيلها.

وانطلاقاً من استراتيجية الوزارة فى تطبيق نظام إدارة سلامة العمليات فقد نجحت الشركة خلال هذا العام فى الحصول على شهادة تقييم الاداء فى ادارة سلامة العمليات من شركة DNV-GL لتصبح شركة ايثيدكو من اوائل شركات قطاع البترول التى تحصل على هذه الشهادة كما تأهلت الشركة للقائمة النهائية بمشروعات السلامة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2023 عن مشروع سلامة العمليات .

وفى مجال الجودة الشاملة فقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو 27001 فى مجال ادارة امن المعلومات والاتصالات، كما نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد الدولى لاستخدام عدد من منتجات البولى ايثيلين في التطبيقات الدوائية.

وايمانا بدور الشركة نحو التنمية المجتمعية فقد حرصت علي القيام بدور فعال في مجالات الصحة والتعليم والمساهمات المجتمعية.

كما تم عقد الجمعية العامة غير العادية لتعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة.

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعدد من قيادات وزارة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات وهيئة البترول والمحاسب عبد الحميد محمد وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.