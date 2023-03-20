شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تستضيف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، صباح اليوم الاثنين، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في لقاء تحت عنوان "رؤية مصر المتجددة للاستثمار" .

أشارت الغرفة، أنه بينما تبحث مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمسألة ذات أولوية وطنية، تتطلع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال إضفاء الطابع الإقليمي على أنشطة التوريد الخاصة بها، وتقريبها من مراكز الإنتاج الخاصة بها.

إضافات أنه خلال هذا اللقاء الخاص، سيشارك حسام هيبة رؤيته لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحفاظ على قدرتها التنافسية كمركز في المنطقة، لافتا أنه سيكون حضور هذه الجلسة أعضاء بعثة الأعمال من غرفة التجارة الأمريكية باليونان الذى يزور القاهرة في الفترة ما بين 19 مارس و 21 مارس ، ويهتم بالاجتماع مع نظرائهم المحتملين من داخل غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.