شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق.. الضأن ما بين 195 و250 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم الإثنين، مع توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، لتتراوح أسعار البلدى ما بين 190 و260 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة و 220 في المنافذ الحكومية.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 195 و250 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 230- 250 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 190 و250 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 190 و230 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 190 و 230 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 190 جنيها، والكبدة المستوردة بين 120 جنيها إلى 160 جنيها.

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.