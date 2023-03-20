شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف رواتب شهر أبريل بالزيادة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكافة الجهات الحكومية لأشهر (إبريل-مايو-يونيو) عام 2023، وذلك في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة.

وحددت وزارة المالية، مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهر أبريل، خلال الفترة من 13 إلى 30 أبريل عام 2023، وعن شهر مايو خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو لعام 2023، وعن شهر يونيو خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو لعام 2023.

أما بالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يتم صرفها خلال أيام 6، 9، 10 أبريل عام 2023، وأيام 7، 10، 11 مايو عام 2023، وأيام 7، 8، 11 يونيو عام 2023.

وأقرت الحكومة، تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

ويكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.