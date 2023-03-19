تخفيضات هائلة من ’’كارفور‘‘ على الشاشات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمنظفات بمناسبة رمضان 2023

- 1/32
- 2/32
- 3/32
- 4/32
- 5/32
- 6/32
- 7/32
- 8/32
- 9/32
- 10/32
- 11/32
- 12/32
- 13/32
- 14/32
- 15/32
- 16/32
- 17/32
- 18/32
- 19/32
- 20/32
- 21/32
- 22/32
- 23/32
- 24/32
- 25/32
- 26/32
- 27/32
- 28/32
- 29/32
- 30/32
- 31/32
- 32/32
الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلن سلسلة كارفور عن تخفيضات هائلة، على الشاشات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمنظفات ومستحضرات التجميل، بمناسبة رمضان 2023.
وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تصل لـ33 % وتستمر حتى 26 مارس 2023، بجميع الفروع.
وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن التقسيط من خلال فيزا مشتريات جميع البنوك، أو من خلال تطبيقات ( سهولة - فرصة - أمان -كونتكت - بريميوم كارت ) ولكن بفوائد.
وفيما يلي العروض:
للمزيد من العروض: https://bit.ly/3ZYhAai
مواعيد عمل كارفور:
مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 10:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.
فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta