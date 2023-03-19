شكرا لقرائتكم خبر شراكة استراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة و«الأهلي» المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال مذكرة تفاهم أمس مع شركة الأهلي المالية، بهدف توفير حزمة من خدمات الدعم المالي إلى منسوبي الكلية المتطلعين للتسجيل في أحد برامج الدراسات العليا التي تقدمها الكلية، بما في ذلك ماجستير الإدارة العامة، وماجستير العلوم المالية، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.

ومثل كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في توقيع مذكرة التفاهم؛ عميد الكلية الدكتور زيغر ديجريف؛ ومن جانب شركة الأهلي المالية رئيس إدارة رأس المال البشري ماجد المهنا.

وتأتي المذكرة ضمن مساعي الكلية المستمرة لتأسيس الشراكات مع المؤسسات السعودية الرائدة التي تحفز منسوبيها على متابعة التعلم مدى الحياة؛ حيث سيتبع منسوبو شركة الأهلي المالية وبموجب هذه المذكرة؛ ذات الإجراءات الصارمة التي يتم اتباعها مع كافة المتقدمين، بما في ذلك المقابلة الشخصية.

وسيعقد فريق القبول والتسجيل بالكلية جلسات خاصة لتقديم جميع المعلومات اللازمة لمنسوبي الشركة الراغبين بالالتحاق بالكلية، في حين ستتيح الشركة للموظفين المقبولين المرونة الكافية ليتمكنوا من حضور جميع المحاضرات المقررة؛ إلى جانب أن مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مبادرات تبادل المعرفة بين الطرفين، حيث ستتعاون كل من الشركة والكلية على تطوير برامج تعليم تنفيذي متخصصة تلبي أهداف التطوير المهني طويلة الأمد التي يتطلع منسوبو الشركة لتحقيقها، في حين ستأخذ الكلية في الاعتبار فرص الاستعانة بكبار مسؤولي الشركة لعضوية لجان الكلية، وكذلك كضيوف متحدثين في برامج الدراسات العليا والتعليم التنفيذي التي تقدمها الكلية. من جانبه، قال عميد الكلية «نعتز بأن نسهم في الكلية في تمكين الكفاءات السعودية من الارتقاء بمسيرتهم المهنية في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. ومن خلال مذكرة التفاهم الجديدة، سيحظى منسوبو الشركة بفرص تنمية إمكاناتهم، والتميز في سوق العمل المحلية التي تزداد التنافسية فيها مع مواصلة تفعيل رؤية المملكة 2030، ونسعى بكل إخلاص لتزويدهم بالمعرفة والخبرة التي يحتاجونها ليتمكنوا من تولي مواقع قيادية بارزة في المستقبل القريب».