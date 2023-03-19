المركزي السعودي يرخص لشركة وساطة رقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رخص البنك المركزي السعودي «ساما» لشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.

وأكد البنك المركزي السعودي، سعيه لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وجاء الإعلان استنادا إلى قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل التي يأتي من ضمنها نشاط الوساطة الرقمية، والذي يهدف إلى ربط العملاء بجهات التمويل بحسب التزاماتهم الائتمانية وملاءمتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة لنشاط التمويل؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.