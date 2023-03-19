تأسيس مشروع سعودي تركي في الأتمتة والهندسة وتوقيع 3 اتفاقيات تعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى الأعمال السعودي التركي في الرياض أمس توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال بالبلدين في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات، والخزانات بتقنيه عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات وتقليل الاستيراد الخارجي، إضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.

وسلط الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور محمد موش، الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في كلا البلدين، وذلك بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.

أرض الفرص

وقال وزير التجارة في كلمته خلال الملتقى إن المملكة تعيش نهضة وتحولا غير مسبوقين بفضل قيادة ورؤية طموحة، وتمتلك 6 مقومات وثروات تجعلها أرض الفرص، مضيفا أن الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها للفرص الاستثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والإسكان والبينية التحتية والخدمات والاتصالات والرقمنة بالمملكة.

رفع التبادل

من جهته قال وزير التجارة التركي إن المملكة وتركيا قوتان اقتصاديتان صاعدتان، ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معربا عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 285 مليار دولار بما يعكس ملاءمة البيئة الاستثمارية، داعيا الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.

تنويع التجارة

بدوره أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن العلاقات السعودية التركية التي نشأت في 1929م تعد من أفضل النماذج الدولية، حيث تحظى باهتمام من قيادة البلدين انعكس إيجابا بتشكيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليكون منصة للتعاون على الأصعدة كافة، والاتفاق في 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، مبينا أن 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا، و390 شركة تركية في المملكة، وذلك في قطاعات التشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، فيما تراوح حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال و23 مليار ريال خلال الفترة من 2017 - 2022.

أبرز القطاعات







التشييد والبناء



الصناعات التحويلية



تجارة الجملة والتجزئة



المطاعم







1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا



390 شركة تركية مستثمرة في المملكة



الاستثمارات في البلدين