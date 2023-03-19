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ووقع مذكرة التفاهم الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أنور حماد، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال التخطيط وإدارة المشاريع في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس خالد العريك.
وستعمل مذكرة التفاهم على تكامل الأدوار بين الطرفين والتوافق حول المتطلبات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية، والمنهجيات والآليات التي يتبعها كل منهما بما يوائم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والقطاعية والمناطقية.
وتوضح المذكرة طبيعة المهام والمسؤوليات المناطة بكلا الطرفين، مما يعني أن المذكرة الموقعة بين الطرفين ستحقق تعاونا مثمرا لجميع الجهات المستفيدة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفقا لرؤية السعودية 2030.
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