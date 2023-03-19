شكرا لقرائتكم خبر وفد أوزبكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس لجنة المنسوجات بغرفة الرياض مساعد اليحيى أن السعودية تعد أكبر سوق في مجال المنسوجات، داعيا الشركات الأوزبكستانية للاستفادة من الفرص بالسوق السعودي الذي يشهد نموا في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد رغبة قطاع الأعمال السعودي في تقوية علاقات التعاون مع نظيره الأوزبكستاني، مشيرا إلى وجود توجه للتعامل مع أسواق جديدة في مجال المنسوجات، معربا عن رغبة قطاع الأعمال في إقامة علاقات شراكة مع الشركات الأوزبكستانية المتخصصة في قطاع المنسوجات والملابس.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس جمعية المنسوجات والملابس الأوزبكية ميرموخسين سلطانوف، رغبة شركات المنسوجات الأوزبكستانية في إقامة علاقات استثمارية مع نظيرتها السعودية، مبينا أن زيارتهم تأتي في إطار تقوية العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد أوزبكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.