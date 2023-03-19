وفد أوزبكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متخصص في قطاع المنسوجات بحث مع قطاع الأعمال بغرفة الرياض التعاون المشترك وتقوية الروابط التجارية بين الشركات العاملة في قطاع المنسوجات في البلدين، كما أبدى الوفد رغبته في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق السعودي.

وأوضح رئيس لجنة المنسوجات بغرفة الرياض مساعد اليحيى أن السعودية تعد أكبر سوق في مجال المنسوجات، داعيا الشركات الأوزبكستانية للاستفادة من الفرص بالسوق السعودي الذي يشهد نموا في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد رغبة قطاع الأعمال السعودي في تقوية علاقات التعاون مع نظيره الأوزبكستاني، مشيرا إلى وجود توجه للتعامل مع أسواق جديدة في مجال المنسوجات، معربا عن رغبة قطاع الأعمال في إقامة علاقات شراكة مع الشركات الأوزبكستانية المتخصصة في قطاع المنسوجات والملابس.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس جمعية المنسوجات والملابس الأوزبكية ميرموخسين سلطانوف، رغبة شركات المنسوجات الأوزبكستانية في إقامة علاقات استثمارية مع نظيرتها السعودية، مبينا أن زيارتهم تأتي في إطار تقوية العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.