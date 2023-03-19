شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الأولى من حافلات الرياض بـ15 مسارا و633 محطة ونقطة توقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض المرحلة الأولى من خدمة «حافلات الرياض»، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارا ضمن مسارات شبكة «حافلات الرياض» والبالغ إجماليها 86 مسارا.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الذي تم تطويره كأحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة لخدمة احتياجات التنقل في المدينة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام، وتعزيز ترابط أجزاء العاصمة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها ولزوارها، سوف تتلوه بالتدريج مراحل تشغيل الخدمة تباعا والبالغة خمس مراحل.

وأشارت إلى أن شبكة «حافلات الرياض» يبلغ مجموع أطوالها بعد تشغيل المراحل الخمسة 1900 كلم، وإجمالي عدد الحافلات سيزيد عن 800 حافلة، وستعمل عبر 86 مسارا تخدم الركاب عبر أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.

وستسهم خدمة حافلات الرياض في إتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.

وذكرت الهيئة أنه تم بالتزامن مع إطلاق خدمة الحافلات، إطلاق البوابة الالكترونية www.riyadhbus.sa، والتي تقدم خيارات متنوعة للركاب لمعرفة مسارات الحافلات، وآلية شراء التذاكر، كما تم إطلاق «تطبيق حافلات الرياض» الذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها شراء التذاكر بشكل مباشر.

وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن «حافلات الرياض» 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة، كما تم تسهيل آلية شراء التذاكر للاستفادة من الخدمة، لتواكب احتياجات جميع الركاب، من خلال إتاحة عدة خيارات منها: «بطاقة درب» الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية، حيث أن من المهم ذكر أن الأطفال إلى عمر ست سنوات تكون رحلتهم مجانية.

إطلاق المرحلة الأولى من حافلات الرياض:

تتضمن:







340 حافلة



15 مسارا



633 محطة ونقطة توقف



شبكة حافلات الرياض:

تتضمن 5 مراحل







1900 كلم مجموع أطوالها



800 حافلة



86 مسارا



2900 محطة ونقطة توقف







السعر 4 ريالات



صالحة لمدة ساعتين من أول تسجيل دخول على إحدى الحافلات



يمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال الساعتين



الأطفال إلى عمر 6 سنوات تكون رحلتهم مجانية







بطاقة درب



من خلال التطبيق



أجهزة البيع في المحطات



الدفع على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية



تذكرة الرحلة:خيارات شراء التذاكر: