الاقتصاد

توقيع تعاقد بين أكاديمية علوم الطيران سكاى دريم ووزارة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - قامت أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream بالتعاقد مع المعهد الأمنى التابع لوزارة الداخلية. 

 

واتفق الطرفان على ان الهدف من هذا التعاقد  هو توسيع قاعدة التعاون فى اقامات للتدريبات المختلفة للارتقاء بالمستوى التدريبي  

 

ويتم التنسيق بين الطرفين فى كل تدريب لتحديد الوسائل والاهداف المراد تحقيقها و وضع البرامج الزمنية والتنفيذيه لذلك .

 

أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (1)
أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (1)

أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (2)
أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (2)

أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (3)
أكاديمية الضيافة الجوية و علوم الطيران Sky dream (3)

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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