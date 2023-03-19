شكرا لقرائتكم خبر عن البريد تحذر من مكالمات هاتفية ورسائل تستهدف اختراق حسابات العملاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وردت في الآونة الأخيرة شكاوى من بعض المواطنين والتي تفيد ورود مكالمات هاتفيه ورسائل نصية إليهم من أشخاص يدَّعون أنهم تابعون للبريد المصري ويطلبون منهم بيانات تفصيلية عن حساباتهم الشخصية وبطاقاتهم المالية.
كما يحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه المكالمات الهاتفية التي تستهدف اختراق الحسابات المالية، ويهيب بعدم التفاعل مع هذه المكالمات، كما يوضح أنه يتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.
ويدعو البريد المصري جميع العملاء إلى عدم التفاعل مع مثل هذه المكالمات، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.