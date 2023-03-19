قبل دخول رمضان.. «المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة المالية، أن يوم غد الاثنين 20 مارس هو بداية صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، أهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص أيام 20، 21، 22، 23، 26 مارس 2023 لصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام والصناديق التابعة للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة.

وتعمل وزارة المالية على تقسيم المرتبات على عدة أيام، حيث تحدد لكل وزارة يوم، وذلك نتيجة الإقبال الكبير والازدحام على ماكينات الصراف الآلي ATM وفروع البنوك خلال أيام صرف المرتبات.

وأهابت "المالية" بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم خلال صرف مرتبات شهر مارس 2023.

وكان الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي قد زاد ليصبح 3000 جنيه بدلا من 2700، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس السيسي.