الذهب يعاود الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 2080 جنيها للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام 5 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وذلك بعد وصوله لمستويات تاريخية لم تحدث من قبل في مصر، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

وفي بداية التعاملات اليوم الأحد، هبط سعر جرام الذهب 25 جنيها قبل أن يعاود الزيادة في منتصف التعاملات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

أسعار الذهب عيار 14 إلى 1387 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 1783 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 2080 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 2377 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 16640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1989 دولارا للأوقية في نهاية أمس الجمعة بزيادة 3.63% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.