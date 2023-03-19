شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى مصرفي عربي يوصي البنوك العربية بالاستفادة من تجربة البنك المركزي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المشاركون في ختام فعاليات منتدى "الاستدامة والتمويل المستدام" الذي عقد في شرم الشيخ، المصارف العربية إلى الاستفادة من تجربة البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام ونقل هذه التجربة إلى الدول العربية.

واختتمت اليوم الأحد في شرم الشيخ فعاليات المنتدى الذي عقد على مدار ثلاثة أيام ونظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من 200 قيادة مصرفية ومالية من 14 دولة عربية.

كما طالب المشاركون - وفق بيان لاتحاد المصارف العربية - في توصياتهم بتعزيز الجهود في مجال الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبرى في تحقيق أهداف التنمية المستسدامة.

ودعا المشاركون المصارف العربية للتنسيق مع صندوق النقد العربي بأهمية تبني أهداف الصيرفة الخضراء وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية..كما طالب المشاركون بضرورة تحقيق التكامل في الأهداف والسياسات بين البنوك المركزية والجهات الوطنية ذات الصلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد التوصيات على دعوة المصارف العربية لدمج عناصرالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن استراتيجياتها وعقد شراكات بين اتحاد المصارف العربية وعدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الاستدامة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية وتعزيز القدرات لدى المصارف العربية.

وحثت التوصيات المصارف العربية على أهمية دمج مخاطر تغير المناخ ضمن إطار إدارة المخاطر المصرفية وفقا لأحدث متطلبات لجنة بازل.

وناقش المشاركون في الجلسات، التمويل المستدام ودوره في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، إضافة إلى المعايير العالمية للإفصاح وتقييم آثار ا الاستدامة المصرفية.

كما تم بحث دور مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية في تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام وأفضل الممارسات العالمية لمبادرات ومنتجات التمويل المستدام، ودورالتكنولوجيا المالية في تعزيز آليات التمويل المستدام في البنوك ودور الهيئات والمنظمات الحكومية.