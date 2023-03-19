شكرا لقرائتكم خبر عن غاز مصر: توصيل الغاز الطبيعى لـ450 ألف عميل خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأقيمت الجمعية العامة العادية يوم السبت 18 مارس لمناقشة والتصديق على نتائج الاعمال بحضور دكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة ايجاس والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب اشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية والتجارية وأعضاء مجلس الادارة وعدد كبير من المساهمين.

وأسفرت الجمعية عن المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 بالاجماع واقرار توزيع جنيه وربع عن كل كوبون والمصادقة على ما قام به مجلس الإدارة من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله والتجديد له وذلك فى ظل عرض ما قامت به الشركة من نتائج أعمال ومؤشرات مالية جيدة جدا حازت على اعجاب وتأيد من كل الحضور.

وقام المهندس وائل جويد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعرض ملخص عن نشاط الشركة من خلال فيلم تسجيلى وعرض تقديمى افتتح بشكر وزير البترول على دعمه الكبير للشركة وشمل العرض دور شركة غاز مصر فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث قامت الشركة بتوصيل 450 الف عميل خلال العام وكذلك دور الشركة فى مشروع حياة كريمة ومشروع الزراعات المحمية باللاهون ومشروعاتها فى مجال المقاولات العامة من اعمال مدنية متكاملة وميكانيكية والكتروميكانيكية.

وأسفرت المؤشرات المالية عن ارتفاع ايراد الشركة من 5.4 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه وزيادة ارباح الشركة من 165.8 مليون جنيه الى 301.9 مليون جنيه.

والجدير بالذكر ان الشركة قامت برفع راس المال المدفوع من 480 مليون جنيه الى 961 مليون جنيه خلال العام 2022 وخلال الجمعية العامة الغير عادية التى اقيمت فور انتهاء الجمعية العادية تم اقرار مقترح مجلس الادارة برفع راس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه مصرى.

واختتم رئيس الشركة كلمته بشكر العاملين على ما قاموا به من مجهود كبير هذا العام وهنأهم وجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.