شكرا لقرائتكم خبر عن 2.13 % انخفاضا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية بديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبــر2022.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.10 خلال شهر ديسمبــر2022 (أولـي) مقابل 110.45 خلال شهر نوفمبر2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.13٪.

وبلغ الرقـم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 127.96 خلال شهـر ديسمبر 2022، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، حيث بلغ 123.97 بنسبة ارتفاع قدرها 3.22٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق من الأدوية.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 97.32 خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر2022 حيـث بلغ 94.52 بنسبة ارتفاع قـدرها 2.96٪ وذلـك لزيادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصـناعة الأجهزة الكهربائيــة 111.23 خلال شهـر ديسـمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر2022 حيث بلغ 120.04 بنسبـة انخفاض قدرها 7.34٪ وذلك بسبب نقـص المواد الأوليــة لتوقف الاستيراد من الخارج.

وبلغ الرقم القيـاسي لصـناعة الورق ومنتجاته 66.68 خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر 2022 حيث بلغ 76.45 بنسبة انخفاض قدرها 12.78٪ وذلك بسبب نقص المواد الأولية لتوقف الاستيراد من الخارج.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.