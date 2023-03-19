شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 400 مليون جنيه فقط رغم مرور ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2495 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 17136 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 6029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2557 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل

إلى مستوى 3802 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3268 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، والمصرية للاتصالات.

أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، بيع المساهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، عدد 928.3 ألف سهم بسعر 12.79 جنيه بقيمة إجمالية 11.9 مليون جنيه ليتخارج نهائيًا من الشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 161.9 ألف سهم، 332 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبنك التعمير والإسكان، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 754.2 ألف سهم، 350 ألف سهم، 100 ألف سهم، 276.6 ألف سهم، 928.3 ألف سهم، وسهمين، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.1 مليون سهم، 983.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 7984 سهم، 35.6 ألف سهم، 8939 سهم، 243.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة رواد السياحة-رواد 1000 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 10.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 45.6%، وارتفع مجمل الربح إلى 3.8 مليار جنيه بنسبة 57.2%، مصحوبًا بهامش مجمل ربح 36.7%، وسجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 885.5 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 276 مليون جنيه، وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

كما حققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 1.093 مليار جنيه مقابل 1.209 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 356.7 مليون جنيه مقارنة مع 410.7 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التخطيطية المستهدفة للشركة للعام المالي 2023/2024 بصافي ربح بعد خصم الضرائب مبلغ وقدره 145.4 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة ليسيكو مصر، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة بنسبة 4% من إجمالي عدد أسهم الشركة وعددها 3.2 مليون سهم بسعر 7.9 جنيه، يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، وذلك لدعم سهم شركة ليسيكو مصر بالبورصة المصرية.

فيما أعلن بنك البركة مصر، موافقة مجلس الإدارة على انتخاب كل من عبد العزيز محمد عبده يماني رئيسًا لمجلس الإدارة في دورته الجديدة 2023-2026، وحازم حسين رشاد حجازي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا للبنك في دورته الجديدة.