بعد وصوله لمستويات تاريخية.. تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس، وذلك بعد وصوله لمستويات تاريخية لم تحدث من قبل بمصر.

وخلال تعاملات أمس السبت، قفز سعر الذهب بنحو 70 جنيها للجرام.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

أسعار الذهب عيار 14 إلى 1383 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 1779 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 2075 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 2371 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 16600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم غدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1989 دولارا للأوقية في نهاية أمس الجمعة بزيادة 3.63% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.