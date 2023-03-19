رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد محطة تنقية مياه الشرب ورافع مياه رقم 4 بالمدينة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، محطة تنقية مياه الشرب ورافع مياه رقم 4 بالمدينة، وذلك للوقوف على كفاءة تشغيل المحطات ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد ضمن (الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه) بالمدينة.

وخلال مروره أكد الغيطى على مسئولي المحطة بضروة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وتنسيق الموقع، وغير ذلك.

ثم استكمل المهندس عبدالرءوف الغيطي، المرور على (محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة)، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام بالمحطة والعمل بأسرع وقت على حل المشكلة التي يعاني منها سكان دار مصر الأندلس من خلال عمل فني تم عرضه، وجارٍ التجهيز لتنفيذ المناورة لحل المشكلة بشكل نهائي.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الطاقة التصميمية لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة ( 500 ألف م3/ يوم )، كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بنفس الطاقة، ومخطط تنفيذ مرحلة ثالثة ليكون إجمالي إنتاج المحطة بعد الانتهاء من جميع المراحل (1.5 مليون م3/يوم).

وقال: يتم تغذية المحطة من مأخذ المياه من على ضفاف النيل من المعادي من خلال عدد روافع مياه عكرة يتكون كل رافع من عدد (4) طلمبات كمرحلة أولى، ويختلف كل رافع عن الآخر في خط الطرد من قطر (2200مم إلى 2600مم) صلب.