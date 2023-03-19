شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد محطة تنقية مياه الشرب ورافع مياه رقم 4 بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر
وخلال مروره أكد الغيطى على مسئولي المحطة بضروة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وتنسيق الموقع، وغير ذلك.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الطاقة التصميمية لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة ( 500 ألف م3/ يوم )، كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بنفس الطاقة، ومخطط تنفيذ مرحلة ثالثة ليكون إجمالي إنتاج المحطة بعد الانتهاء من جميع المراحل (1.5 مليون م3/يوم).
وقال: يتم تغذية المحطة من مأخذ المياه من على ضفاف النيل من المعادي من خلال عدد روافع مياه عكرة يتكون كل رافع من عدد (4) طلمبات كمرحلة أولى، ويختلف كل رافع عن الآخر في خط الطرد من قطر (2200مم إلى 2600مم) صلب.