سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 30.93 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.