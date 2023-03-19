شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام فعاليات الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اليوم الأحد لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى .

كشف مصدر لـ"الخليج 365"، سيتم خلال الجمعية العامة للشركة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتفويض الوزير بذلك خلال اعمال الجمعية التي سيحضرها اللواء كامل هلال رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ الحالي ،والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي الحالي وأعضاء مجلس الإدارة ،علاوة على مشاركة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

يشار إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تواصل خفض خسائر شركاتها السنوية ويقدر متوسطها السنوي بنحو 2.5 مليار جنيه، مع متابعة تنفيذ مشروعات التطوير الجديدة التي تتكلف نحو 30 مليار جنيه في المحلة وكفر الدوار ودمياط وحلوان لتدشين مصانع جديدة اقربها للافتتاح مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال النصف الأول من العام الجارى.