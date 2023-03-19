شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مفهوم "الغسيل الأخضر" فى الاقتصاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد مصطلح ظاهرة الغسل الأخضر بالإنجليزية: greenwashing فى مؤتمر الأمم المتحدة " قمة المناخ فى شرم الشيخ cop 2، لا سيما فى ظل الجهود الدولية للحد من تأثير التغيرات المناخية على كوكب الأرض، وضرورة الاستفادة من الأموال التى يتم تخصيصها لهذا الغرض دون غيره.

والغسل الأخضر أو الغسيل الأخضر، هو فعل تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة، أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما، حيث أن ممارسة الغسل الأخضر هو عمل من أعمال نقل المعلومات إلى الجمهور الذى يعتبر ظاهرا ومضمونا تحريف للوقائع والحقيقة من أجل أن تظهر الشركة ملتزمة بيئيا امام عملائها والمجتمع.

وتعمل الشركات على التضليل من خلال الغسل الأخضر، فى كثير من الأحيان، بتغيير اسم العلامة التجارية أو المنتج لإعطاء انطباع عن «الطبيعة»، كوضع صورة للغابات على زجاجة من المواد الكيميائية، علاوة على ذلك فان الغسل الأخضر يتضمن استخدام استثمارات خضراء موجهة للاقتصاد الأخضر فى مشروعات مختلفة لا علاقة لها بحماية الطبيعة ؛مما استدعى تصدى العالم لتلك الظاهرة.