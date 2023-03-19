شكرا لقرائتكم خبر عن أولوية على أجندة الطاقة العالمية.. تعرف على أهم مشاريع الغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2022 عودة لموجة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بعد أن صعدت على الواجهة قضايا أمن الطاقة، واحتلت الأولوية على أجندة الطاقة العالمية، خاصة في ظل سعى أوروبا نحو تنويع إمداداتها والاعتماد بقوة على إمدادات السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال لتحل محل إمدادات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا وذلك وفقا لتقرير الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير الصادر خلال سهر مارس الجارى، وأعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية لمنظمة" أوابك " أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حاضرة بقوة في مشهد الاستثمارات الجديدة، حيث تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروعين جديدين هما المرحلة الأولى في مشروع Plaquemines LNG بطاقة تصميمية 13.33 مليون طن السنة، والمرحلة الثالثة من مشروع Corpus Christi في ولاية تكساس بطاقة تصميمية 10 مليون طن السنة. وبخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، منحت شركة Eni الإيطالية في شهر ديسمبر 2022، عقد بناء وتركيب وحدة إسالة عائمة إلى شركة Wison Industries ، التي ستستخدم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال قبالة سواحل الكونغو، بطاقة 2.4 مليون طن / السنة وهي الوحدة الثانية من نوعها في الكونغو، حيث يجري حالياً تركيب وحدة الإسالة الأولى بطاقة 0.6 مليون طن / السنة، حسب ما أعلنت شركة Eni في وقت سابق من عام 2022، ومن المتوقع تشغيل وحدة الإسالة الأولى في النصف الثاني من عام 2023، والثانية بحلول عام 2025.

وتابع التقرير: بذلك يصل عدد المشاريع التي تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنفيذها خلال عام 2022 إلى أربعة مشاريع بطاقة تصميمية إجمالية 26.3 مليون طن السنة.