«محدش يبيع».. رسالة مهمة من الغرف التجارية للمواطنين بشأن أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وسر التذبذب خلال الفترة الماضية.

وقال هاني جيد في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت، إن "قفزة الذهب مؤخرا مرتبط بشكل كبير بالبورصة العالمية ولظروف البنوك الأمريكية التي تتعرض للإفلاس".

وأضاف رئيس شعبة الذهب: "الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي تشكل رؤية ضبابية لتوقعات أسعار الذهب مستقبلا، ولكن بشكل عام نحن نرتبط بأسعار البورصة العالمية.

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "لا تبيعوا في الوقت الحالي الذهب يحفظ قيمته وطوال عمره يعرف بأنه ملاذ آمن".

وأشار المهندس هاني جيد إلي أن البورصة العالمية سجلت قفزة كبيرة في سعر الأوقية، وسعر الذهب محليا مرتبط ارتباط وثيق بالبورصة العالمية، مؤكدا: "لا ننصح ببيع الذهب إلا إذا كان لشيىء ضروري".