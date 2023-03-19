«سرك» تستحوذ على «مصب» لإعادة تدوير البلاستيك

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وأوضحت شركة سرك أنها تسعى خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومع مصنع مصب بشكل خاص، إلى تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير البلاستك، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير، كما تسعى «سرك» خلال هذه الشراكة ومجموعة شراكات واستثمارات أخرى، للوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94%ةعلى مستوى المملكة بحلول 2035.
وتأتي الاتفاقية دعما لتوجه الشركة في تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف التطوير والارتقاء، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة، منها قطاع إعادة التدوير.
وتعد «سرك» المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد الدائري في المملكة، وتستثمر في جميع أنواع النفايات، منها: الصلبة والبلدية والطبية والكهربائية وغيرها.
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