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«سرك» تستحوذ على «مصب» لإعادة تدوير البلاستيك

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استحواذ على شركة مصنع «مصب» بنسبة 60%، المتخصصة في إعادة تدوير البلاستيك، حيث مثل سرك كبير التنفيذين لتطوير الأعمال المهندس حسن العمري، ومثل مصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب صالح الرويتع.

وأوضحت شركة سرك أنها تسعى خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومع مصنع مصب بشكل خاص، إلى تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير البلاستك، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير، كما تسعى «سرك» خلال هذه الشراكة ومجموعة شراكات واستثمارات أخرى، للوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94%ةعلى مستوى المملكة بحلول 2035.

وتأتي الاتفاقية دعما لتوجه الشركة في تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف التطوير والارتقاء، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة، منها قطاع إعادة التدوير.

وتعد «سرك» المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد الدائري في المملكة، وتستثمر في جميع أنواع النفايات، منها: الصلبة والبلدية والطبية والكهربائية وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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