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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية استضافت الفريق الوطني للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC23)، بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في مقر الهيئة للمشاركة في ورشة العمل الأولى للفريق. وتهدف ورشة العمل إلى توحيد موقف المملكة حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC23)، والذي سيعقد في دولة الإمارات في نوفمبر 2023. وجرى خلال الورشة مناقشة موضوعات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC23)، وتحديد التوجهات بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل مستخدمي الطيف الترددي بالمملكة، وتحقيق التكامل والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين القطاعات في المملكة. يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC23) هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ويعقد كل 4 سنوات بهدف مراجعة لوائح الراديو الدولية، ويشمل ذلك إيجاد توزيعات ترددية جديدة لخدمات الاتصالات الراديوية، ووضع الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية لمشاركتها مع خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى، وغير ذلك من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصات المؤتمر.

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