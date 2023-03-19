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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، بناء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

ويتكون النظام من 37 مادة تنظيمية، موزعة على 12 فصلا، تتعلق بالتدابير النهائية والموقتة، إضافة إلى الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، ومكافحة التحايل وغير ذلك من مواد.