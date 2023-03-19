شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن التكتلات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تنفيذ المرحلة الأولى لخطط التكتلات الاقتصادية في الأربع محافظات، بشكل جيد، حيث تشمل التدخلات، الدعم التسويقي من خلال منصة "أيادي مصر"، وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، حيث تتراوح نسب التنفيذ في التكتلات الأربعة في سوهاج وقنا بين 44.5% إلى 62% ، وفي أسيوط والمنيا من 28% إلى 71%.

والمقصود بالتكتلات الاقتصادية هي الأنشطة الاقتصادية القائمة بالفعل على أرض المحافظات في تجمعات من المنتجين، قد تكون تجمعات صغيرة خارج المناطق الصناعية لكن لها أثر اقتصادي كبير جدًا.

وقد عقدت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية من مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية "خطط تطوير التكتلات وبناء الشراكات لتكتلات النباتات الطبية والعطرية، الرمان، البصل، الشمر بحافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج" و ذلك بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية.

و تهدف الورشة عرض ومناقشة خطط تنمية التكتلات الاقتصادية في مرحلتها الثانية على الجهات المعنية والقطاع الخاص ومراجعة مخرجات الأنشطة ومدي تأثيرها على معالجة وسد الفجوات في سلاسل القيمة لتكتلات النباتات الطبية و العطرية والرمان والبصل إلى جانب تحديد فرص التكامل المتاحة للخروج بالشكل النهائي للخطط تمهيدًا لمرحلة بدأ التنفيذ.

ويعد البرنامج ب هو برنامج حكومي تقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بتمويل مشترك من الحكومة المصرية والبنك الدولي ، و يأتي بالتعاون بين عدد من الوزارات المصرية تتضمن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارات التنمية المحلية و التجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي، متابعه أن البرنامج يعتمد على عدد من المكونات يتمثل المكون الأساسي فيها في المكون الاقتصادي او التنافسية.

وجاءت بداية عمل البرنامج جاءت بمحافظتي قنا وسوهاج ثم امتد عمله إلى بعض الأنشطة في محافظتي أسيوط والمنيا،وقد تم إطلاق أربعة تكتلات في قنا وسوهاج،في المرحلة الاولي تجربة العمل بالمحافظات أوضحت أهمية المشاركة مع عدد كبير من الجهات في مناقشة خطط الأعمال.

وتتشارك وزارتي التخطيط والتنمية المحلية في وضع التوجهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المبنيه على التكتلات الموجودة في الواقع مع، العمل على التكامل فيها، موضحة أن دور وزارة التنمية المحلية الأساسي معني بالنطاق الجغرافي بالمحافظات، إلا أنه ثُبت أهمية التوسع إلى ما هو أبعد من ذلك.